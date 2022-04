Nehammer: Gasversorgung laut Putin „gesichert“

„Brutale Konfrontation in Donbass“

Nehammer zeigte sich pessimistisch, dass eine große Schlacht im Donbass im Osten der Ukraine noch abgewendet werden könne. „Grundsätzlich droht jetzt die brutale Konfrontation im Donbass“, so der Kanzler nach seinen Gesprächen in Kiew und Moskau. „Es stellen sich beide Seiten auf eine sehr intensive und aus menschlicher Sicht verheerende Schlacht ein.“ Über die Folgen für Russland sei sich auch der Kremlchef im Klaren, so der Kanzler.