Was ist das für ein Berater für den Kanzler?

Kai Diekmann, der immer schon gerne austeilte, behält das auch in seinem Beraterjob bei, so stellt er jetzt den Expertenstatus von Uni-Professor Gerhard Mangott in Frage. Dieser hatte Nehammer vorgeworfen, grandiose Bilder für Putin zu produzieren. Bilder gab es nicht, aber was die russische Presse aus dem Besuch machte, ist Lüge und üble Propaganda. Darüber verliert Diekmann kein Wort.