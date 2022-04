Russische Zeitung: Wilde Propaganda gegen Nehammer

Eine Stunde musste der Kanzler in der Residenz des Kremlchefs in Nowo-Ogarjowo außerdem auf Putin warten. Zum Vergleich: Queen Elisabeth II. wartete 2003 mit 14 Minuten am kürzesten, 2014 die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit mehr als vier Stunden am längsten. Putin ließ Nehammer etwa gleich lange warten wie den Papst.