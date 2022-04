Nehammer auf CNN: „Putin steckt in seiner Logik“

„Ich habe Putin damit konfrontiert, was ich gesehen habe. Die Kriegsverbrechen, die toten russischen Soldaten - und ich habe klar gesagt, dass dieser Krieg jetzt enden muss“, so Nehammer über seinen Besuch in Russland. Gefragt nach dem „Geisteszustand“ Putins betonte Nehammer, der russische Staatschef sei „sehr klar in seinen Aussagen“ gewesen: „Seiner Meinung nach muss er die Russische Föderation und die Russen in der Ostukraine verteidigen. Ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg weitergehen wird.“