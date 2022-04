„Well played“ in Hallein: Zocken mitten im Kino

„Film und Spiel wächst immer mehr zusammen“, sagt Till Fuhrmeister, Studiengangsleiter für MultiMediaArt an der Salzburger Fachhochschule. Wenig verwunderlich, dass er mit der Veranstaltung „Well played“ im Halleiner Stadtkino aufschlägt. Am 22. April fährt man ab 13 Uhr mit allem auf, was das Zocker-Herz höher schlagen lässt.