„Martina war so ein herzensguter Mensch“

Bestürzung löst der Tod von Martina R. aus Gattendorf aus. Nicht nur in der Heimatgemeinde, auch im Internet nehmen hunderte Menschen Anteil an dem plötzlichen Ableben der Burgenländerin. „In diesen schweren Stunden ist unser aller Mitgefühl ganz bei euch“, lautet die Botschaft an die Hinterbliebenen.