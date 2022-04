Vermisste Frau (52) tot in der Leitha gefunden

„Ein Leben ohne Martina kann ich mir nicht vorstellen“, hatte der verzweifelte Ehemann noch am Montag mitten in der groß angelegten Suchaktion mitgeteilt. Bis zu 150 Feuerwehrleute, Soldaten und Polizeischüler durchkämmten seit Samstag die Wälder rund um Gattendorf.

Florianis sind - wie berichtet - sogar in einer Zille das Ufer der Leitha abgefahren. Von früh bis spät waren die Einsatzkräfte unermüdlich unterwegs. Die Frau war gegen 2 Uhr nachts zu ihrem Platz nahe einer Brücke an der Leitha gefahren, wo sie in der Vergangenheit öfter Yoga- und Pilates- Übungen gemacht hatte. Seither fehlte von der 52-Jährigen jede Spur.