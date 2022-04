„Wir geben unsere Suche nach Martina R. nicht auf“

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ging die Suche nach einer vermissten Frau (53) aus Gattendorf am Sonntag weiter. Ob zu Fuß, in einer Zille oder mithilfe einer Drohne aus der Luft - Kilometer für Kilometer durchstreiften viele Helfer das weitläufige Naturgebiet entlang des Leitha-Flusses: „Wir geben nicht auf.“