„Wir hätten auch 10.000 Karten verkaufen können“

Geworden sind’s am Ende 3000, mehr Zuschauer sind behördlich nicht zugelassen. Doch die Seestadt mit rund 8500 Einwohnern wird beim Cup-Hit gegen Rapid auch so aus allen Nähten platzen. Für den Schlager wurden seit der Auslosung der 1. Runde alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dem österreichischen Rekordmeister am Sonntag den grün-weißen Teppich auszurollen, der Bühne (ORF-Livespiel, 18.30) gerecht zu werden.