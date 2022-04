„Martina, wo bist du? Ich kann nicht ohne dich“

Martina R. hatte vergangenen Samstag gegen 2 Uhr das Haus in Gattendorf verlassen. Am nächsten Morgen war – wie berichtet – ihr Pkw dort gefunden worden, wo sie in der Nacht öfters Yoga- oder Pilates-Übungen macht. „Ihr weißer Hyundai I10, der bei einer wenig befahrenen Leitha-Brücke stand, war nicht versperrt. Mütze und Handy befanden sich im Auto, die Schlüssel lagen in der Mittelkonsole“, berichtet der Ehemann.