Bildungsminister: „Man macht es nie allen recht“

Das zweite große Thema neben Corona in den Schulen sind die Flüchtlingskinder aus der Ukraine, die in die Klassen integriert und betreut werden müssen. Was genau geschieht in diesem Bereich?

Knapp 6000 ukrainische Kinder gehen derzeit in österreichische Schulen. Wir haben sehr früh begonnen, uns darauf vorzubereiten. Wir haben rasch entsprechende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Dort, wo größere Gruppen an ukrainischen Kindern kommen, richten wir eigene Deutschförderklassen ein, parallel bieten wir Deutschkurse an. Es gibt Informationsmaterialien für Eltern auf Englisch und Ukrainisch. Wir haben ein eigenes Buddy-System entwickelt, das gerade fertig wird – dabei helfen und betreuen ukrainische Studenten, die hier leben, ukrainische Kinder.