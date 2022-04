Regierung schenkt allen Schuldirektoren 500 Euro

Lehrer gehen leer aus

Polascheks Antwort: ein finanzielles Zuckerl in Form einer Einmalzahlung über 500 Euro. Bekommen sollen dieses jedoch nicht jene, die in der Klasse stehen, sondern deren Chefs. In einem Brief an alle Schulleiter schreibt der Minister: „Sie haben die letzten zwei Jahre eindrücklich bewiesen, dass Sie als Schulleiter auch in der Krise verlässlich, engagiert, zielorientiert und stets im Sinne des Gemeinwohls agieren.“