In Schulen sind nun zwei PCR-Tests die Woche fix

Voller als in manch anderen Bundesländern waren die Schulklassen in der ersten Lockdown-Woche in Niederösterreich. Knapp 80 Prozent der Schüler waren im Präsenzunterricht. Wie der AHS-Landesschulsprecher auf „Krone“-Anfrage erklärte, basierte das aber nicht immer nur auf freiwilliger Basis. „Derzeit haben viele Schüler Angst, negativ aufzufallen, wenn sie nicht am Unterricht teilnehmen. Sie müssen sich zwischen solidarischem Verhalten und qualitativer Wissensvermittlung entscheiden“, meint Stadlmann – und fordert: „Schüler, die aus Solidarität nicht am Unterricht teilnehmen, dürfen nicht auf der Strecke bleiben und müssen weiterhin Zugang zu qualitativer Bildung haben!“