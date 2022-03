Polaschek: In Schulen gilt ja schon Maske und 3G

Am Vortag hatte etwa der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ins Treffen geführt, dass das Infektionsgeschehen in den Schulen derzeit „massiv“ sei. Aktuell muss zwar außerhalb des Klassenzimmers eine Maske getragen werden, in der Klasse selbst aber nicht. Polaschek betonte am Rande einer Pressekonferenz in Wien, dass in den Schulen ja seit Monaten das gelte, was nun auch allgemein eingeführt wurde: „Ich darf nur daran erinnern, dass der öffentliche Raum nachzieht zu dem, was wir in den Schulen bereits lange haben.“