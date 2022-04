Krebshilfe bittet: „Mocht’s Kilometa fia uns!“

Aktion bis 15. Mai

Noch bis 15. Mai läuft die Aktion „Mocht’s Kilometa fia uns!“ Es funktioniert ganz einfach: Kilometer per pedes oder mit dem Rad „herunterspulen“ und Kilometer sammeln. Am Ende des Aktionszeitraumes (oder auch früher) einen Euro pro bewegtem Kilometer an die Krebshilfe spenden. Dabei das Kennwort „Bewegung“, den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum angeben. Fertig!