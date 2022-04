Bei Oberleitungsarbeiten sechs Meter abgestürzt

Ein 44-jähriger Monteur war am Dienstag um 09.25 Uhr mit Oberleitungsarbeiten am Bahngleis bei der Unterführung Ebenthaler Straße im Stadtgebiet von Klagenfurt beschäftigt. Dabei befand er sich auf einer Hebebühne in ca. sechs Meter Höhe, als diese plötzlich aus noch unbekannter Ursache zu schwingen begann. Er stürzte zu Boden und erlitt dabei einen Oberschenkelbruch.