Der Mittagskogel erstrahlt im Abendlicht

Der Frühling lockt auch unsere Leser wieder vermehrt in die Natur. Das merken wir vor allem an den Fotoeinsendungen, welche uns täglich erreichen. Besonders gut gefiel uns die Aufnahme von Leserreporter Peter W. Mit seiner Kamera konnte er den Mittagskogel im Abendlicht festhalten und wollte auch andere „Krone“-Leser an der stimmungsvollen Aufnahme teilhaben lassen. Wir bedanken uns für das tolle Foto!