„Überraschung Liebling, wir haben gewonnen!“

Hauptgewinn geht an Paar im Unterland

Gesagt, getan: In den vergangenen Wochen trudelten verliebte, lustige und kreative Motive in unserer Redaktion ein. Aus dem Ober- und Unterland, von attraktiv bis attraktiver. Großes Kompliment an alle Teilnehmer: Wirklich jede Einsendung hätte den Hauptgewinn verdient gehabt, der in diesem Jahr besonders entspannend ist: Ein Aufenthalt für zwei Personen in einem „Best Alpine Wellness Hotel“. Dieser Wunsch erfüllt sich für Carina und Florian Eichinger aus Kirchbichl. Sie dürfen sich auf zwei Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet und mehrgängigem Abendmenü freuen.