FC Juniors OÖ zieht sich aus 2. Liga zurück

Der FC Juniors OÖ hat sich entschieden, auch im Falle der sportlichen und lizenzrechtlichen Qualifikation, auf eine Teilnahme an de 2. Liga in der Saison 2022/23 zu verzichten und tritt freiwillig den Gang in die 3. Liga an. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber aufgrund der Neuerungen beim Bewerbszuschuss für Klubs der ADMIRAL 2. Liga war dieser Schritt aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht notwendig“, erklärt Präsident Franz Mayer.