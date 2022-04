Unternehmer will Hilfe für Ukraine organisieren

Werk in der Ukraine

Grolitsch leitet in der Ukraine ein Werk, in dem Bügelbretter erzeugt werden. Seine Firma Eurogold ist in Schytomyr, etwa 150 Kilometer westlich von Kiew, angesiedelt und beschäftigt normalerweise an die 1200 Mitarbeiter. Nach Ausbruch des Krieges musste die Produktion vorübergehend eingestellt werden. Mittlerweile ist sie wieder angelaufen. Allerdings stehen nur noch 250 Beschäftigte an den Produktionsmaschinen.