Ducks mussten sich zum Heimdebüt geschlagen geben

Wo die Ducks wieder mit viel Herz und Kampfgeist agierten, sich am Ende aber den Prag Black Panthers mit 7:17 geschlagen geben mussten. Zu Beginn sah es aber ganz anders aus. Von der Euphorie der Heimfans mitgerissen, starteten die Ducks mit viel Energie. Nach etwas mehr als drei Minuten durfte die Johansen-Crew bereits jubeln. Quarterback Kris Denton nahm sich ein Herz und fand den Weg in die Endzone. Nach der Führung für die Hausherren war die Defensive der Mozartstädter gefordert – diese lieferte auch. Lange bissen sich die „Panther“ die Zähne aus. Erst Mitte des zweiten Viertels kamen die Tschechen zum Ausgleich. Wie schon im ersten Saisonspiel in Wien verloren die Mozartstädter in Hälfte zwei den Faden. Denton brachte die Pässe zwar an, die Wide Receiver hatten aber Probleme, die Bälle festzuhalten.