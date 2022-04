Die Rückkehr der Superlatten war ein Schauspiel

Roller-Scheller-Latte siegte mit 34,5 Metern

Die Paarung aus sakraler Ehrfurcht und sportlichem Wettkampf lockte am Sonntag des Einzuges Jesu nach Jerusalem wieder unzählige Staunende in die Imster Oberstadt. „Gefährlich wird es, wenn das Aufstellen nicht in einem Zug klappt und die Latte wieder zurückschnellt“, weiß Nikolaus Larcher. Während die Prozession nach der Messe den meditativen Weg über das „Bergle“ geht, werden die Latten zur Pestkapelle transportiert und zum zweiten Mal aufgerichtet. Wieder geht alles gut. Würde eine Latte, die in Wirklichkeit aus drei Teilstücken besteht, brechen, hätte man höchstens 20 Minuten Zeit, sie zu „richten“.