Ein Esel stimmte in Salzburg auf Ostern ein

Hölzener Esel in Puch ist eine echte Rarität

In Puch zog auch in in diesem Jahr wieder ein hölzener Esel samt Jesus durch den Ort. Mehr als 400 Jahr alt ist die Prozessionsfigur und eine echte Rarität. Zwar war das Mitführen eines geschnitzten Christusbildnisses auf einem Esel lange Zeit in ganz Europa üblich. In Salzburg verbot Erzbischof Hieronymus Colloredo jedoch ab 1777 diesen Palmsonntagsbrauch. Die Darstellungen waren dem Erzbischof zu theatralisch. Vielerorts zerstörte man die Eselfiguren, die Tennengauer Skulptur ist eine der wenigen Ausnahmen. In Thaur in Tirol etwa gibt es einen weiteren Holzesel.