Geldregen für Parteien: Es fließen 224 Millionen €

Wiener Parteien erhalten 41,8 Millionen Euro

Auf Bundesebene erhalten die Parteien, Parlamentsklubs und Parteiakademien 66,7 Millionen Euro, dahinter folgen Wien mit 41,8 Millionen Euro, die Steiermark mit 27,7, Oberösterreich mit 27,1 sowie Niederösterreich mit 24,9 Millionen Euro. In Tirol erhalten Parteien und Landtagsklubs rund zehn Millionen Euro, in Kärnten 9,4, in Salzburg 7,7, in Vorarlberg 4,4 und im Burgenland 4,2 Millionen Euro.