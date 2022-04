Covid-Alarm: Kocher muss USA-Reise absagen

Besuch bei Impfstoffhersteller Moderna

Das offizielle Programm startet am Montag mit einem Besuch des Massachusetts Institute of Technology (MIT) im Bostoner Vorort Cambridge. Zuerst stellt sich das dortige Koch Institute for Integrated Cancer Research vor. Dann gibt es am Samberg Center des MIT Vorträge zum Thema „Applied Science in Life Sciences“ (Forschung und Anwendung in Pharmazie und Biologie). Danach geht es zum (Corona-)Impfstoffhersteller Moderna. Dort ist ein Treffen mit CEO Stephane Bancel und Vorstandsmitgliedern vorgesehen.