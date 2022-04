„Verhaltensänderungen sind ansteckend“

Was die Schere zwischen Arm und Reich angeht, driften wir jedoch mehr und mehr auseinander. Wie kann gegengesteuert werden?

Es würde ein Bündel an Maßnahmen geben. Angefangen bei einer gezielten Förderung ärmerer Familien über eine höhere Grundsicherung und die Anhebung der Mindestlöhne bis hin zu einem höheren Spitzensteuersatz und einer Vermögenssteuer. Ganz wichtig sind in dem Zusammenhang Investitionen in Bildung und Digitalisierung. Die Pandemie hat gezeigt, dass manchen Menschen schlichtweg die nötige Infrastruktur fehlt, um anschlussfähig zu sein. Joseph Stiglitz (Anm.: US-amerikanischer Wirtschaftsnobelpreisträger) hat schon vor Jahren in seinem Buch „Der Preis der Ungleichheit“ aufgezeigt, wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht. Es ist also höchste Zeit, dass gegengesteuert wird, um den sozialen Frieden zu erhalten.