EU befreit Flüchtlinge von Handy-Auslandsgebühren

„Schönes Zeichen der Solidarität“

Zudem werde Millionen von Flüchtlingen der unbürokratische Zugang zu europäischen SIM-Karten ermöglicht. „Auf diesem Weg erleichtern wir es ihnen, mit ihren Familien und Freunden in der Ukraine in Kontakt zu bleiben, ohne horrende Kosten fürchten zu müssen.“ Die Erklärung, die im Namen des Europaparlaments gemeinsam mit der EU-Kommission und 25 Telekomanbietern auf den Weg gebracht wurde, sei „ein schönes Zeichen der Solidarität zwischen der EU und der Ukraine“, so Winzig.