Der Gralsritter verabschiedet sich von Salzburg

Wenn am kommenden Samstagabend Lohengrin am Ende des dritten Aufzugs „unendlich traurig“ scheidet, wird das Finale der Osterfestspiel-Oper zum Sinnbild für das Ende der Ära Thielemann. Wie Lohengrin als Elsas Erlöser, so kam Christian Thielemann 2013 nach Salzburg. Was ist nach zehn Jahren davon geblieben?