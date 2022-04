Jugendverein „akzente“ im Förder-Dilemma

Will akzente weiterhin ohne Ausschreibung Förderung kassieren, dann muss dem Land mehr Mitsprache eingeräumt werden. „Wir brauchen mehr Mitglieder in der Generalversammlung“, konkretisiert Landesrätin Andrea Klambauer (Neos), die festhält, dass man gerne weiter mit akzente zusammenarbeite. Das will auch der Verein, doch muss er dafür seine Unabhängigkeit aufgeben und zum Landesverein werden. „Natürlich kann es sein, dass andere Schwerpunkte gesetzt werden“, sagt Geschäftsführer Alexander Mitter. Er erwartet aber keine wesentlichen Änderungen in der Arbeit.