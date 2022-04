BMW Steyr kämpft um mehr Aufträge für E-Mobilität

Stichwort E-Mobilität: Was tut sich da in Steyr?

Wir haben allein 70 Millionen Euro in die Gehäusefertigung investiert, in Steyr nun bereits mehr als 105.000 Gehäuse für E-Motoren gefertigt. Derzeit ist eine zweite Linie im Aufbau, die noch heuer in Betrieb geht. Wir investieren nicht nur, damit wir Zukunft haben, sondern wir investieren, weil wir Zukunft haben.