Immer mehr Menschen fahren „grün“

Immer öfter ist auch von E-Fuels die Rede, also grünem Wasserstoff und biogenen synthetischen Kraftstoffen. Allerdings sind E-Fuels laut Reis noch ineffizienter als Wasserstoff: „Unter anderem, weil sie in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden - mit bekannten Nachteilen wie schlechter Wirkungsgrad und lokale Schadstoffemissionen. Um tatsächlich zur Reduktion des CO2-Ausstoßes beizutragen, muss die Herstellung von E-Fuels mit erneuerbaren Energien passieren - beispielsweise Windkraft. Aufgrund hoher Umwandlungsverluste bei Produktion und Verbrennung müsste man im Vergleich zur Stromerzeugung, die für E-Autos benötigt wird, fünfmal so viele Windräder aufstellen. Bei der Produktion von Wasserstoff sind es übrigens rund dreimal so viele.“