Wien weitet PCR-Lutschertests in Kindergärten aus

Abläufe werden geprüft

Bereits jetzt sollen die Abläufe, der Transport, die Logistik und Auswertung geprüft sowie etabliert werden. Die Tests werden vom Botendienst Veloce an die teilnehmenden Kindergärten gebracht. Eltern, die das Angebot nutzen wollen, müssen sich zuvor online registrieren, einen QR-Code ausdrucken und den Test auf diese Weise eindeutig kennzeichnen, damit er zugeordnet werden kann. In den Einrichtungen verteilt das pädagogische Personal die Testkits an jene Eltern, die eine Einverständniserklärung unterschrieben haben. Durchgeführt wird der Test dann zu Hause, bevor er gemeinsam mit dem Kind in den Kindergarten gebracht wird. Das Personal gibt die Tests an den Botendienst, der diese wiederum zum Labor bringt, wo die Lutschertests ausgewertet werden.