Champion Oklahoma startet mit Thriller-Sieg in NBA

Um den ersten Sieg der Saison musste OKC dann allerdings hart kämpfen. „Große Entschlossenheit und Abwehr. Wir haben uns eine Chance gegeben, es zu Ende zu bringen. Erster Sieg der Saison. Wir waren etwas rostig, aber es ist ein guter Start“, sagte Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der vergangenen Saison beendete die Partie mit 35 Punkten. Besser war nur der Türke Alperen Sengün, der für die Rockets auf 39 Punkte kam.