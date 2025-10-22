Vorteilswelt
Basketball

Champion Oklahoma startet mit Thriller-Sieg in NBA

US-Sport
22.10.2025 09:55
Shai Gilgeous-Alexander (re.)
Shai Gilgeous-Alexander (re.)(Bild: AP/Nate Billings)

Die Oklahoma City Thunder sind in ihrem ersten Spiel als NBA-Champion mit einem hart erkämpften Sieg in die neue Saison gestartet!

Nach zwei Verlängerungen gab es am Dienstag (Ortszeit) gegen die Houston Rockets um Neuzugang Kevin Durant ein 125:124. Vor der Partie hatten die Basketball-Profis ihre Ringe für den Titel in der vergangenen Saison bekommen und an der Banner-Zeremonie für die Meisterschaft teilgenommen.

„Wir waren etwas rostig, aber es ist ein guter Start!“
Um den ersten Sieg der Saison musste OKC dann allerdings hart kämpfen. „Große Entschlossenheit und Abwehr. Wir haben uns eine Chance gegeben, es zu Ende zu bringen. Erster Sieg der Saison. Wir waren etwas rostig, aber es ist ein guter Start“, sagte Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der vergangenen Saison beendete die Partie mit 35 Punkten. Besser war nur der Türke Alperen Sengün, der für die Rockets auf 39 Punkte kam.

Für die Los Angeles Lakers begann die Saison mit einer Heimniederlage gegen die Golden State Warriors. Ohne den verletzten Superstar LeBron James unterlagen die Lakers trotz einer starken Vorstellung von Luka Doncic 109:119. Der Slowene verbuchte 43 Punkte, 12 Rebounds und 9 Vorlagen – besser war niemand. Für Golden State hatte Jimmy Butler 31 Punkte erzielt, Stephen Curry verbuchte 23 Zähler.

