Vorverkauf gestartet

Generali Open 2026: Titelverteidiger kehrt zurück!

Tirol
22.10.2025 10:00
Alexander Bublik
Alexander Bublik(Bild: Urbantschitsch Mario)

Es sind gute Nachrichten, die die Veranstalter des Generali Open in Kitzbühel verkünden: Titelverteidiger Alexander Bublik schlägt auch im kommenden Jahr beim ATP-250-Sandplatzturnier auf. Zudem kann man sich bereits Tickets sichern – es warten verlockende Prozente!

0 Kommentare

Die Turnierwoche ist für 18. bis 25. Juli 2025 in Kitzbühel angesetzt. Der erste Topspieler steht bereits neun Monate vorher fest: Alexander Bublik wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen – ein Wiedersehen, auf das sich Tennisbegeisterte schon jetzt freuen dürfen. Mit seiner spektakulären Spielweise und seinem unkonventionellen Humor hatte der charismatische Kasache im Vorjahr das Kitzbüheler Publikum im Sturm erobert.

Alexander Bublik holte sich beim letzten Generali Open die Trophäe.
Alexander Bublik holte sich beim letzten Generali Open die Trophäe.(Bild: Urbantschitsch Mario)
Mit seiner Art und Weise galt er als Publikumsliebling.
Mit seiner Art und Weise galt er als Publikumsliebling.(Bild: Urbantschitsch Mario)
An vier Tagen war der Center Court im Juli 2025 ausverkauft.
An vier Tagen war der Center Court im Juli 2025 ausverkauft.(Bild: Urbantschitsch Mario)

„Termin 2026 ist besser“
„Wir freuen uns unheimlich, dass wir Alexander Bublik wieder begrüßen dürfen. Unser Termin ist 2026 besser, daher ist das Interesse einiger Spieler schon jetzt größer“, freut sich Turnierdirektor Alexander Antonitsch. 

Bis Weihnachten 24 Prozent Rabatt
Und weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, können sich Fans seit Beginn dieser Woche Tickets für das sportliche Sommerhighlight sichern. Wer hautnah vor Ort dabei sein möchte, spart zudem bares Geld: Bis Weihnachten gibt es 24 Prozent Rabatt auf alle Buchungen von Kategorie-B-Tickets.

Center Court war an vier Tagen ausverkauft
Und es gibt noch einen guten Grund für Tennisfans, sich frühzeitig Karten zu sichern: Beim Turnier im heurigen Juli war der Kitzbüheler Center Court an vier Tagen in Folge restlos ausverkauft. Die einzigartige Mischung aus Spitzentennis, Festivalatmosphäre und Sommerfeeling macht das Generali Open Jahr für Jahr zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Tirol

