Generali Open 2026: Titelverteidiger kehrt zurück!

Es sind gute Nachrichten, die die Veranstalter des Generali Open in Kitzbühel verkünden: Titelverteidiger Alexander Bublik schlägt auch im kommenden Jahr beim ATP-250-Sandplatzturnier auf. Zudem kann man sich bereits Tickets sichern – es warten verlockende Prozente!
Die Turnierwoche ist für 18. bis 25. Juli 2025 in Kitzbühel angesetzt. Der erste Topspieler steht bereits neun Monate vorher fest: Alexander Bublik wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen – ein Wiedersehen, auf das sich Tennisbegeisterte schon jetzt freuen dürfen. Mit seiner spektakulären Spielweise und seinem unkonventionellen Humor hatte der charismatische Kasache im Vorjahr das Kitzbüheler Publikum im Sturm erobert.
„Termin 2026 ist besser“
„Wir freuen uns unheimlich, dass wir Alexander Bublik wieder begrüßen dürfen. Unser Termin ist 2026 besser, daher ist das Interesse einiger Spieler schon jetzt größer“, freut sich Turnierdirektor Alexander Antonitsch.
Bis Weihnachten 24 Prozent Rabatt
Und weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, können sich Fans seit Beginn dieser Woche Tickets für das sportliche Sommerhighlight sichern. Wer hautnah vor Ort dabei sein möchte, spart zudem bares Geld: Bis Weihnachten gibt es 24 Prozent Rabatt auf alle Buchungen von Kategorie-B-Tickets.
Center Court war an vier Tagen ausverkauft
Und es gibt noch einen guten Grund für Tennisfans, sich frühzeitig Karten zu sichern: Beim Turnier im heurigen Juli war der Kitzbüheler Center Court an vier Tagen in Folge restlos ausverkauft. Die einzigartige Mischung aus Spitzentennis, Festivalatmosphäre und Sommerfeeling macht das Generali Open Jahr für Jahr zu einem unvergleichlichen Erlebnis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.