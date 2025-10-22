Generali Open 2026: Titelverteidiger kehrt zurück!

Die Turnierwoche ist für 18. bis 25. Juli 2025 in Kitzbühel angesetzt. Der erste Topspieler steht bereits neun Monate vorher fest: Alexander Bublik wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen – ein Wiedersehen, auf das sich Tennisbegeisterte schon jetzt freuen dürfen. Mit seiner spektakulären Spielweise und seinem unkonventionellen Humor hatte der charismatische Kasache im Vorjahr das Kitzbüheler Publikum im Sturm erobert.