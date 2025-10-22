Vorteilswelt
Höhere Attraktivität

Keine Gruppen mehr? UEFA plant Quali-Revolution

Fußball International
22.10.2025 09:36
Gibt’s schon bald Änderungen für das ÖFB-Team?
Gibt’s schon bald Änderungen für das ÖFB-Team?(Bild: Urbantschitsch Mario)

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) plant laut diversen Medien wie „Sport Bild“ offenbar einen neuen Modus für die WM- und EM-Qualifikation. Demnach gebe es bei der UEFA Überlegungen, das Champions-League-Modell anzuwenden, also auf eine Ligaphase vor den K.-o.-Duellen zu setzen. 

Hintergrund sei, dass sich in dem bisherigen Gruppen-Modell meist die beiden Favoriten durchsetzen. Ein neues Format solle für eine höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern sorgen.

  Auch andere Ideen würden diskutiert. Reformvorschläge soll demnach eine von den 55 Mitgliedsverbänden neu eingesetzte Arbeitsgruppe bereiten. Mögliche Reformen müsste am Ende das UEFA-Exekutivkomitee beschließen.

Ceferin: „Wird nicht mehr Spiele geben“
„Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Darüber denken wir gerade nach“, zitierte die „Sport Bild“ Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf einer Fußball-Messe in Portugal.

Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Die EM-Endrunde mit Gruppenspielen vor den K.-o.-Runden und 24 Teilnehmern soll im bisherigen Format wohl bestehen bleiben: „Ich glaube nicht, dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird“, sagte Ceferin demnach.

Kommentare

