Gala-Premiere für einen abgetakelten Schlagerstar

Wenn sogar die riesige Grazer Helmut-List-Halle aus allen Nähten platzt, dann ist nicht nur die Diagonale, die heuer ihr 25-Jahre-Jubiläum in Graz feiert, eingezogen, dann steht auch eine richtig große Gala-Premiere auf dem Programm. So wie am Mittwoch, als Ulrich Seidls jüngstes Meisterwerk „Rimini“ zum ersten Mal in Österreich über die große Leinwand flimmerte.