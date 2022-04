Sozialleistungsbetrug: 20 Millionen Euro Schaden

Das ging aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage von FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer hervor. Die Task Force forschte im Vorjahr bei mehr als 4000 Fällen 4730 Verdächtige aus. „Sozialleistungsbetrug ist ein Betrug an der Gesellschaft und muss angesichts der enormen Geldbeträge, um die es in diesem Bereich geht, entsprechend verfolgt und geahndet werden“, sagte Amesbauer in einer Aussendung. Wenn es um den Erhalt des Wohlfahrtsstaates und die dafür notwendigen Schritte der Bürger geht, dürfe keinesfalls weggesehen werden.