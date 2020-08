Sozialhilfebetrug: Mehr Kontrollen im Herbst

Die Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosenleistungen ist ein Aufenthalt in Österreich. Reisen ins Ausland sind nur nach Genehmigung durch das Arbeitsmarktservice (AMS) erlaubt, aber in der Corona-Zeit ist dies besonders schwierig. Eine solche Erlaubnis wird derzeit nur in absoluten Ausnahmefällen erteilt, so Ministerin Aschbacher.