Sozialhilfe: Österreicher sind in der Minderheit

35 Prozent der Empfänger sind in der Asylschiene

Umgerechnet auf die 74.261 heißt das: 35 Prozent der Sozialhilfebezieher in Wien sind Asylwerber oder subsidiär Schutzberechtigte. Für FPÖ-Obmann Dominik Nepp geht das Geld jedenfalls an die Falschen. „Die Mindestsicherung war ursprünglich ein soziales Auffangnetz für in Not geratene Wiener. Jetzt verkommt sie zusehends zur Hängematte für Sozialmigranten“, wettert der blaue Capo.