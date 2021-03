Trotz Krisenjahr weniger Sozialhilfebezieher

„Die Sozialhilfe soll ein Instrument der Armutsvermeidung sein. Durch das bundesweite Grundsatzgesetz wurde dieses Sicherheitsnetz löchrig, was sich in der Krise deutlich zeigt“, sagt die rote Landesrätin. Auf deren Antrag hin wurde in der Sozialreferentenkonferenz der Bundesländer mit Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) eine Evaluierung beschlossen.