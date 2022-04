Placebo springen am diesjährigen Nova Rock ein

Ziemlich still geworden ist es in den letzten Jahren auch um unsere Lieblingsbayern Sportfreunde Stiller. Das letzte Studioalbum „Sturm & Stille“ feiert im Herbst seinen sechsten Geburtstag, bis dorthin kann aber natürlich noch einiges passieren. Der üppig geplanten “Tour des Monats“ schiebt man jetzt auch noch das Nova Rock rein - gut so! Abgerundet wird das wohl letzte Band-Update des Jahres von den niederländischen Symphonic-Metallern Epica, deren Album “Omega“ letzten Herbst auch bei uns beachtlich chartete. Da ist ein grandioses Livekonzert fast garantiert.