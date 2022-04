Ausnahmezustand, aber weiter Rätselraten um Woods

„Er ist nicht nur gekommen, um Leuten zuzuwinken“

Padraig Harrington glaubt, dass Woods keinesfalls nur ein Mitläufer wäre: „Er ist nicht hierhergekommen, um den Leuten zuzuwinken. Es sieht so aus, dass er startet und wenn er das tut, dann glaubt er, dass er auch gewinnen kann und das ist beeindruckend“, ergänzte der dreifache Major-Sieger. Seine Rivalen schreiben Woods jedenfalls nicht ab. Selbst eine sechste „Green Jacket“ will niemand ausschließen. „Ich habe vor langer Zeit gelernt, zweifelt nie an diesem Typen“, sagte der Australier Adam Scott, der 2013 Masters-Sieger war. „Es ist aufregend, dass es eine Möglichkeit gibt, dass er spielt. Ich hoffe wirklich, dass er spielt. Ganz egal wie es ausgeht, es wäre episch.“