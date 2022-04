Lauterbach: Isolation ab Mai nur mehr freiwillig

„Was hilft, sind Masken und Impfen“

Minister Lauterbach machte am Montag deutlich, dass die Isolation nicht das Mittel sei, um die Fallzahlen zu drücken. „Was hilft, sind Masken und Impfen“, betonte er auf Twitter. Er spricht sich weiterhin für eine Impfpflicht aus, allerdings für eine abgeschwächte Version, die die Union aus CDU/CSU ins Spiel brachte: Diese abgestufte Impfpflicht sieht vor, dass je nach Bedrohungslage die Pflicht zum Stich in mehreren Altersgruppen aktiviert wird, beginnend mit den Über-60-Jährigen. Außerdem betroffen wären Beschäftigte in Schulen, Kindergärten und der kritischen Infrastruktur.