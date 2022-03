Deutschland: 56 Prozent der Corona-Tests positiv

Deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 1733 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 222.080 Corona-Neuinfektionen. Auch hier gingen Experten von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.