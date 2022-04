Auch deutsche Impfpflicht-Pläne wohl gescheitert

Infektionskurve flacht ab

Das Robert-Koch-Institut (RKI) als zuständige Seuchenbehörde in Deutschland meldete am Sonntag 74.053 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 37.171 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 111.224 positive Tests gemeldet wurden. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 1457,9 von 1531,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Personen angesteckt haben.