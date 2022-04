„Unsere Betten sind zu 130 bis 150 Prozent belegt“

Was schreckt Sie als Fachmann am meisten an dieser Entwicklung?

Dass die Kinder verlernen, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Sie haben keine Idee mehr, was sie tun sollen, wenn es ihnen schlecht geht. Die sitzen da und wenn man sie etwa zu einem Suizidversuch fragt, warum hast du das gemacht?‘ können sie keine Antwort geben.