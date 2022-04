Anna ist in OÖ die beste Nachwuchsfloristin

Oberösterreichs beste Nachwuchsfloristin heißt Anna Urstöger. Die junge Floristin aus Bad Goisern, die bei Unverblümt - Spreitzer Edith in Bad Goisern am Hallstättersee in Ausbildung steht, setzte sich beim Landeslehrlingswettbewerb der oö. Floristen auf der Messe „Blühendes Österreich“ in Wels durch. Den zweiten Platz sicherte sich Elina Hildenbrandt aus Marchtrenk aus dem Lehrbetrieb Blumen Höfer in Marchtrenk. Platz 3 belegte Lena Weitz aus St. Florian, die ihr Handwerk im Lehrbetrieb Gärtnerei Sandner in St. Florian erlernt. Die drei Erstplatzierten werden Oberösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb vom 10. bis 11. Juni in Grafenegg, Niederösterreich, vertreten.