Sohn in Zeh geschossen: Linzer Vater verurteilt

Ein 59-jähriger Linzer der seinem Sohn im Jänner in seinem Haus am Freinberg beim Hantieren mit einer Glock-Pistole in die Zehe geschossen hat, ist am Montag im Landesgericht Linz zu 9000 Euro Geldstrafe, die Hälfte davon bedingt auf drei Jahre nachgesehen, verurteilt worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Der Mann gab vor Gericht an, dass er der Meinung gewesen sei, in der Ladekammer der Waffe befinde sich keine Patrone mehr. Er gab aber zu, das nicht überprüft zu haben.