Schwab schiebt sich in Texas noch in Top-10 vor

Golfprofi Matthias Schwab hat sich am Sonntag beim Texas Open in San Antonio mit insgesamt 279 Schlägen auf Endrang acht des PGA-Turniers vorgeschoben. Der Steirer machte dank einer 68er-Runde von vier unter Par 13 Positionen gut. Dem Rohrmooser gelang ein bogey-freier Finaltag mit sogar einem Eagle am 14. Loch und zwei Birdies. Der Sieg ging mit 13 unter Par an den US-Amerikaner J. J. Spaun, je zwei Schläge vor seinem Landsmann Matt Kuchar und dem Australier Matt Jones.