Kitsch um Junuzovic: „Gerade zu viel für mich“

Mit einem glücklichen, aber verdienten 2:1-Erfolg entschied Meister Salzburg das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Rapid vor 15.217 Fans in der Bullen-Arena zu seinen Gunsten. Für den emotionalen Höhepunkt sorgte Zlatko Junuzovic, der in der 94. Minute für den Siegtreffer sorgte und die Fans in Ekstase versetzte. „Das ist gerade zu viel für mich“, suchte er danach nach den richtigen Worten.